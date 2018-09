3 Italia lancia dal 31 agosto al 5 settembre 2018 l’offerta Play 30 Unlimited, promozione per ex clienti a n costo speciale

Offerte 3 Italia settembre 2018, ecco Play 30 Unlimited | Operator attack per clienti TIM, Vodafone e PosteMobile, info costi e dettagli

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DEL MOMENTO DI TIM, VODAFONE, WIND E 3

3 Italia non sta a guardare e accetta la sfida degli altri operatori. La compagnia satellite di Wind ha lanciato la nuova promozione Play 30 Unlimited, valida dal 31 agosto fino al 5 settembre, attivabile esclusivamente da ex clienti di 3 Italia ora in TIM, Vodafone e PosteMobile. L’offerta non prevede vincoli di durata né costi accessori. Ecco i dettagli dell’offerta.

Play 30 Unlimited prevede un costo mensile di 7 euro al mese e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 3G

A Pagina 2 le altre informazioni e i dettagli sull’offerta Play 30 Unlimited. […]