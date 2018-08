3 Italia rilancia le 3 offerte ALL-IN rivolte a chi esegue la portabilità. Scopri costi e dettagli sulle 3 promozioni e come attivarle

Offerte 3 Italia, tempo fino al 2 settembre per richiedere la portabilità | Info costi e dettagli promozioni ALL-IN

3 Italia non vuole essere da meno rispetto ai competitor e, fino al 2 settembre 2018, ha messo a disposizione di tutti i clienti disposti a richiedere la portabilità 3 offerte speciali della linea ALL-IN. Non solo, la compagnia ha deciso di riproporre i pacchetti, già proposti con successo nelle scorse settimane, a un prezzo davvero imperdibile. Inoltre, l’operatore propone l’attivazione gratuita a chi esegue la portabilità a 3 tramite il sito ufficiale. Scopriamo nel dettaglio in cosa consistono i pacchetti ALL-IN Prime, ALL-IN Master e ALL-IN Power.

ALL-IN Prime – L’offerta costa 5 euro al mese (anziché di 10 euro) e comprende:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

10 GB di connessione dati in velocità 4G

Apple Music gratuito per 6 mesi

ALL-IN Master – La promozione prevede un canone mensile di 7,50 euro (anziché di 15 euro) e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Apple Music gratuito per 6 mesi

A Pagina 2 i dettagli sull’offerta ALL-IN Power. […]