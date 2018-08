Offerte Ho Mobile e Kena Mobile: la sfida a Iliad dei due operatori virtuali | Promozioni a confronto

Promozione Ho. Mobile

L’operatore virtuale di Vodafone propone una soluzione pressoché identica a quella di Iliad, ma a 1 euro in più al mese. Il sovrapprezzo della tariffa viene compensato dalla maggiore affidabilità del servizio assistenza e delle infrastrutture Vodafone, su cui si poggia la rete di Ho. Il costo di attivazione, anche in tal caso, è di 9,99 euro (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della Sim) e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

40 Giga di connessione dati in velocità 4G

7,99 euro al mese

