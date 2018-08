Un confronto tra le promozioni di Iliad, Ho Mobile e Kena Mobile, le offerte più convenienti del momento. Quale scegliere

Offerte Iliad, Ho e Kena Mobile a confronto: costi, minuti, SMS e giga

Iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile sono gli operatori del momento. Iliad è la nuova compagnia del settore telefonia mobile che ha esordito a fine maggio con la promozione All Inlusive grazie alla quale ha letteralmente sbaragliato la concorrenza.

Ho. Mobile è l’operatore virtuale creato appositamente da Vodafone per competere con le tariffe di Iliad.

Kena Mobile è invece il MVNO di TIM, nato prima delle altre due e che oggi compete con esse nella fascia di mercato low cost. Analizziamo le tre soluzioni commerciali per comprendere in cosa consistono e come scegliere la migliore.

Offerta Iliad – L’operatore francese sta per congedare la promozione di lancio a 5,99 euro al mese, ma ha già messo a disposizione la nuova soluzione All Incusive, che prevede più giga al mese ma anche un prezzo leggermente più alto della precedente. Il pacchetto prevede un costo di 6,99 euro al mese + 9,99 euro di attivazione (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della sim con 0,01 euro di traffico) e comprende:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

40 Giga di connessione dati in velocità 4G

