Iliad, Kena Mobile e Ho Mobile sono le compagnie che offrono le condizioni più vantaggioso. Ecco le offerte dei tre operatori a confronto: costi, minuti, SMS, giga, spese accessorie

Offerte Iliad, Kena e Ho Mobile a confronto | Sfida tra promozioni low cost: quale scegliere

Iliad, Kena Mobile e Ho Mobile sono le tre compagnie che, a detta degli addetti ai lavori, propongono le offerte di telefonia mobile più vantaggiose e competitive del mercato.

Iliad è l’operatore francese che ha esordito in Italia lo scorso 29 maggio, diventando la quarta compagnia di riferimento nel nostro Paese. La società si è presentata al pubblico nostrano con una promozione AllIncluive a 5,99 euro destinata al primo milione di sottoscriventi (poi prolungata per altre 500 mila tessere e ora prossima alla scadenza), e ha già lanciato una nuova promozione. Kena Mobile e Ho. Mobile sono due operatori virtuali appartenenti, rispettivamente, a TIM e a Vodafone. Analizziamo le tre proposte degli operatori per effettuare un confronto, cominciando dalla soluzione proposta da Iliad.

Iliad ha lanciato una nuova promozione non particolarmente diversa dalla precedente, ma con più giga e a un costo leggermente più alto. l’operatore propone:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

40 Giga di connessione dati in velocità 4G

6,99 euro al mese

9,99 euro di attivazione (9 euro + 0,99 euro con 0,01 euro di traffico incluso)

A Pagina 2 l’offerta di Kena Mobile. […]