Iliad, Kena Mobile e Ho. Mobile: offerte a confronto | Scegliere la promozione low cost migliore | Info costi e dettagli

Iliad, Kena Mobile e Ho. Mobile sono considerate le tre migliori compagnie low cost del momento sul mercato della telefoni mobile. L’operatore francese, in soli 2 mesi di attività, ha già raggiunto i 2 milioni di sottoscritti, attingendo ampiamente dal bacino di clienti dei competitor. Kena e Ho. Mobile sono, rispettivamente, gli operatori virtuali di TIM e Vodafone con cui i due colossi stanno provando ad arginare l’ascesa di Iliad. Vediamo allora un confronto tra le tre soluzioni proposte dagli operatori, per cercare di capire quale sia la più vantaggiosa.

Offerta Iliad

L’azienda transalpina ha quasi definitivamente esaurito le tessere messe a disposizione per la seconda offerta prposta da quando è in Italia, quella da 6,99 euro al mese riservata ai primi 500.000 sottoscriventi. Iliad, però, non ha perso tempo, elaborando subito la terza promozione, rimodulata nel prezzo, ma anche nel quantità di giga. Il canone mensile è di 7,99 euro al mese.

La nuova offerta è valida sia per nuove attivazioni e sia per portabilità del numero da qualunque operatore, è valida per le prossime 500.000 sottoscrizioni e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

Minuti illimitati verso oltre 60 Paesi

SMS Illimitati in Europa

50 GB di connessione dati in velocità 4G/4G+, di cui 4 GB dedicati alla navigazione all’estero

L’attivazione ha un costo di 9,99 euro (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della SIM), e include 0,01 euro di traffico telefonico. Dunque, la spesa iniziale da sostenere, comprensiva del primo canone mensile, è di 17,98 euro.

