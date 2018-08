Kena Mobile rilancia la sfida a Iliad, Ho. Mobile e agli altri operatori. Ecco i due super-pacchetti a partire da soli 2 euro. Info costi e dettagli attivazioni

Offerte Kena Mobile, minuti e giga a partire da 2 euro al mese | Info e costi promozioni Kena Facile e Kena Summer

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha lanciato due nuove super-promozioni rivolte a chiunque, nuove attivazioni e cambio di portabilità. I due pacchetti del MVNO offrono tariffe mai viste, con minuti e internet a partire da 2 euro al mese. Scopriamo nel dettaglio le promozioni Kena Facile e Kena Summer.

Kena Facile ha un costo mensile di soli 2 euro al mese, cui vanno aggiunti 9 euro di attivazione e 5 per l’acquisto della nuova SIM. La prima attivazione, richiede dunque una spesa complessiva di 16 euro, comprensiva del primo mese di canone. La promozione è rivolta agli utenti con poche esigenze e include:

200 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

200 Giga di connessione data a velocità 3G

Kena Summer è attivabile per i primi 100.000 richiedenti, poi verrà interrotta – salvo nuove comunicazione. La promozione ha un costo di 6,90 euro al mese, più 8 euro di attivazione e 5 per l’acquisto della nuova SIM, per un totale, nel primo mese, di 19,99 euro. Il pacchetto include:

1.500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

di chiamate verso tutti i numeri nazionali 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di connessione dati in velocità 3G

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

