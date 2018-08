Offerte ‘Passa a TIM’ agosto 2018: le soluzioni operator attack | Sfida a Vodafone, Wind-3, Iliad e MVNO

TIM Ten One Go New 20GB è riservata ai soli clienti Vodafone. L’offerta prevede un canone mensile di 10 euro e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 GB di connessione dati in velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB si rivolge a chi proviene da qualunque operatore. Il pacchetto costa 15 euro al mese e include:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 GB di connessione dati in velocità 4G

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.