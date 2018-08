Ad agosto 2018, TIM sfida Vodafone e gli altri competitor con nuove offerte operator attack. Le nuove proposte per la portabilità

Offerte Passa a TIM da Vodafone, Wind, Iliad, 3 e MVNO | Promozioni operator attack agosto 2018

TIM prosegue la caccia ai clienti degli altri operatori con una serie di offerte operator attack valide ad agosto 2018. Le soluzioni ‘Passa a TIM’ prevedono l’acquisto della nuova SIM al costo di 25 euro, con 20 euro di traffico telefonico. Il costo di attivazione è di 9 euro per SIM attive almeno 24 mesi; in caso di recesso anticipato è previsto un addebito di 20 euro. Gli SMS, non inclusi nella tariffa, costano 0,29 €.

TIM propone una vasta gamma di soluzioni valide per ogni profilo di cliente che richieda la portabilità del numero:

Senza Limiti Silver : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, giga illimitati per navigare su app chat e social, 5 giga di traffico dati in 4G a 12 euro al mese per pagamento su conto corrente o carta di credito, 15 euro al mese per addebiti sul credito residuo.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, giga illimitati per navigare su app chat e social, 5 giga di traffico dati in 4G a 12 euro al mese per pagamento su conto corrente o carta di credito, 15 euro al mese per addebiti sul credito residuo. Senza Limiti Silver : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, giga illimitati per navigare su app musica, chat e social, 18 giga di traffico dati in 4G a 18 euro al mese per pagamento su conto corrente o carta di credito, 25 euro al mese per addebiti sul credito residuo.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, giga illimitati per navigare su app musica, chat e social, 18 giga di traffico dati in 4G a 18 euro al mese per pagamento su conto corrente o carta di credito, 25 euro al mese per addebiti sul credito residuo. Limited Edition Online : 1.000 minuti di chiamate nazionali e 20 giga di navigazione internet a 4,5G a 10 euro al mese.

: 1.000 minuti di chiamate nazionali e 20 giga di navigazione internet a 4,5G a 10 euro al mese. Tim 15 Go New 50GB : 1.000 minuti di chiamate nazionali e 50 giga di traffico dati a velocità 4G a 10 euro per il primo mese, 15 dal secondo.

: 1.000 minuti di chiamate nazionali e 50 giga di traffico dati a velocità 4G a 10 euro per il primo mese, 15 dal secondo. 10 SuperGo 20GB : 1.000 minuti di chiamate nazionali e 20 giga di traffico dati a velocità 4G a 10 euro per il primo mese, 12 dal secondo.

: 1.000 minuti di chiamate nazionali e 20 giga di traffico dati a velocità 4G a 10 euro per il primo mese, 12 dal secondo. Tim Super One 34,8GB: minuti illimitati e 34,8 giga di traffico dati a velocità 4G a 10 euro per il primo mese, 16,22 dal secondo.

Le offerte operator attack di TIM per clienti Vodafone:

TIM Ten One Go 20GB propone minuti illimitati e 20 giga di traffico dati a velocità 4G a 10 euro al mese. Promozione attivabile presso negozi muniti di coupon al costo di 12 euro una tantum e su internet, nella sezione ‘Passa a TIM con Operatore’ al costo di 9 euro.

A Pagina 2 le offerte operator attack per clienti Wind, 3, Iliad e operatori virtuali. […]