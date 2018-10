Offerte Passa a Wind: le super-promozioni per ex clienti della linea Smart Special | Minuti illimitati e Giga a soli 6,99 euro

Wind esegue l’upgrade delle offerte ‘Smart Special’ per alcuni ex clienti. Minuti illimitati e 30 o 50 giga a soli 6,99 euro al mese. Tutti i dettagli

Wind non si ferma più: a compagnia arancione, che mantiene attivo il proprio ricchissimo set di soluzioni operator attack rivolto all’utenza Iliad, Vodafone, TIM e operatori virtuali, ha da poche ore inaugurato una nuova campagna winback, consistente in due eccezionali promozioni proposte ad alcuni fortunati ex clienti che ricevono l’SMS commerciale.

Le due offerte in questione sono entrambe parte della campagna Passa a Wind Smart Special, ma rimodulate in nuove eccezionali condizioni. Scopriamo nel dettaglio le offerte Wind Smart Special 30 e Wind Smart Special 50.

Wind Smart Special 30 prevede un costo di 6,99 euro al mese per un pacchetto che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 GB d traffico dati a velocità 4G

Wind Smart Special 50, anche’essa proposta al costo di 6,99 euro al mese, include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 GB d traffico dati a velocità 4G

Trattandosi di promozioni in versione winback, Wind Smart Special 30 e Wind Smart Special 50 possono essere attivate esclusivamente dagli ex clienti che ricevono il messaggio di invito e solo sul numero di telefono destinatario del messaggio. Per l’attivazione, occorre recarsi in un centro autorizzato Wind e mostrare l’SMS di winback.

