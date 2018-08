Offerte PosteMobile, arrivano delle promozioni da non perdere. Ecco i dettagli

Offerte PosteMobile agosto 2018, arriva la promozione con minuti-sms illimitati e tanti Giga a costi vantaggiosi

Fino all’11 agosto, salvo diverse comunicazioni, sarà disponibile l’offerta ricaricabile PosteMobile Creami Next Summer Edition che comprende minuti e sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, fino a 50 Giga in 4G.

PosteMobile ha deciso di mettere a disposizione questa offerta in tre differenti versioni: Creami Next 1 Summer Edition, Creami Next 3 Summer Edition e Creami Next 6 Summer Edition.

PosteMobile Creami Next dà la possibilità ad ogni cliente di personalizzare il proprio piano tariffario in base ai rinnovi. In altre parole, la media del prezzo mensile e i Giga mensili disponibili dell’offerta saranno diversi in base alla frequenza del rinnovo che sarà il cliente a scegliere. Di tale promozione esistono tre differenti tipologie che prevedono rinnovi anticipati ogni mese, ogni 3 mesi e ogni nove mesi. Vediamole nel dettaglio:

Creami Next 1 Summer Edition: l’offerta comprende, al costo di 10 euro al mese:

Credit illimitati per chiamate e sms

10 Giga di traffico dati 2G/3G/4G

Creami Next 3 Summer Edition: l’offerta comprende, al costo di 30 euro ogni tre mesi:

Credit illimitati per chiamate e sms

30 Giga al mese di traffico dati 2G/3G/4G

Creami Next 6 Summer Edition: l’offerta comprende, al costo di 50 euro ogni sei mesi:

Credit illimitati per chiamate e sms

50 Giga al mese di traffico dati 2G/3G/4G

Nella seconda pagina potrete trovare altre informazioni sulle offerte PosteMobile […]