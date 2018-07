Offerte telefonia mobile, Tre lancia la promozione da 50 Giga in 4G | Costo e dettagli

Offerta Tre, arriva Internet Express Summer – Fino al 31 dicembre 2018, la Tre garantisce una navigazione ad alta velocità. A partire dal gennaio del 2019 però, indipendentemente dalla promozione di cui si è in possesso, ogni cliente sarà tenuto a versare 1 euro aggiuntivo al mese. Va poi sottolineato come la Internet Express Summer imponga l’utilizzo dei 50 Giga solo ed esclusivamente sul territorio nazionale e non in roaming, dunque non sarà possibile usufruire dei Giga anche all’estero. Chi vorrà aderire a questa promozione, potrà farlo online o nei diversi punti vendita di Tre Italia entro e non oltre il 2 settembre 2018, salvo diverse comunicazioni da parte di 3 Italia.