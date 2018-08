Offerte telefonia mobile agosto 2018: ecco i migliori pacchetti chiamate e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia agosto 2018. Promozioni minuti e giga per la portabilità e nuove attivazioni

Offerte telefonia mobile agosto 2018, le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e Tre

Con l’arrivo del mese di agosto, i principali operatori di telefonia mobile stanno continuando a darsi battaglia, proponendo ogni giorno offerte molto interessanti sia per chi vuole attivare un nuovo numero, sia per chi ha intenzione di chiedere la portabilità del proprio ad altra compagnia. In questo articolo potrete trovare le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia attivabili nel mese di agosto 2018:

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – A partire dalla giornata di ieri, 3 agosto 2018, TIM ha deciso di lanciare la nuova offerta TIM Ten One Go 20 GB, dedicata solo ed esclusivamente ai clienti Vodafone che hanno deciso di acquistare una nuova SIM con o senza richiesta di portabilità del numero. La promozione comprende, al costo di 10 euro al mese:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 20 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G

Vi ricordiamo che l’offerta preveda solo 3 GB di traffico dati, ai quali, però, vanno ad aggiungersi altri 17 GB di traffico entro 92 ore dalla nuova attivazione. Il costo dell’attivazione è di 12 euro. Per poter aderire all’offerta, ci si dovrà recare nei i rivenditori TIM autorizzati, muniti dei relativi codici coupon, oppure tramite la sezione specifica del sito ufficiale, con il costo di attivazione che in questo caso scende a 9 euro. Inoltre, va aggiunto il costo della nuova SIM pari a 25€, con 20€ di traffico incluso.

TIM Ten One Go 20 GB, inoltre, prevede un ulteriore addebito di 20 euro, se presente sul credito residuo, nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per almeno 24 mesi.

Inoltre, fino al 7 agosto 2018, TIM ha deciso di lanciare l’offerta Tim Limited Edition OnLine. La promozione è attivabile esclusivamente tramite modalità online previa richiesta di portabilità del proprio numero da altra compagnia. La promozione, al costo di 10 euro al mese, propone:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 giga di navigazione a velocità fino a 4,5 giga (di cui 5 giga per navigare in Unione Europea)

L’attivazione (9 euro) e il primo mese di abbonamento sono proposti in omaggio. Va sottolineato come nel caso in cui la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi, è prevista la restituzione dei costi di attivazione e del primo mese. Inoltre, si dovrà sostenere anche un costo di 25 euro per l’acquisto della nuova SIM, comprensiva di 20 euro di traffico telefonico. Il pagamento del canone è effettuato in modalità ricaricabile.

