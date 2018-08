Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia agosto 2018. Promozioni minuti e internet per la portabilità e nuove attivazioni

Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni minuti e giga TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Con il mese di agosto gli operatori di telefonia mobile stanno continuando a darsi battaglia, proponendo ogni giorno offerte molto vantaggiose sia per chi ha intenzione di attivare un nuovo numero, sia per chi vuole chiedere la portabilità del proprio ad altra compagnia. In questo articolo potrete leggere le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia attivabili nel mese di agosto 2018:

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – TIM ha deciso di sferrare un nuovo attacco nei confronti dei competitor – in particolare Vodafone, Wind e Iliad – con l’obiettivo di conquistare nuovi clienti interessati alla portabilità. La compagnia italiana ha lanciato diverse offerte Operator Attack. Cerchiamo di scoprire nel dettaglio 4 nuove promozioni: Tim Ten One Go 20GB, TIM Five SuperGo, Tim 7 ExtraGo New e TIM Ten One Go New.

La nuova offerta TIM Ten One Go 20 GB è dedicata solo ed esclusivamente ai clienti Vodafone che hanno intenzione di acquistare una nuova SIM con o senza richiesta di portabilità del numero. La promozione comprende, al costo di 10 euro al mese:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 20 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G

Va sottolineato come l’offerta preveda solamente 3 GB di traffico dati, ai quali, però, vanno ad aggiungersi altri 17 GB di traffico entro 92 ore dalla nuova attivazione. Il costo dell’attivazione è di 12 euro. Per aderire alla promozione, sarà sufficiente recarsi in tutti i rivenditori TIM autorizzati, con i relativi codici coupon oppure tramite la sezione specifica del sito ufficiale. In tal caso, il costo di attivazione scende a 9 euro. Inoltre, va aggiunto il costo della nuova SIM pari a 25€, con 20€ di traffico incluso. TIM Ten One Go 20 GB, inoltre, prevede un ulteriore addebito di 20 euro, se presente sul credito residuo, nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per almeno 24 mesi.

TIM ha lanciato anche un’offerta rivolta ai clienti Wind: si tratta di TIM Five SuperGo. La promozione ha un costo di 5 euro per il primo mese, 5,41 euro i successivi, e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 110 MB di internet in 4G

TIM ha deciso di lanciare anche un’altra offerta offerta: si tratta di Tim 7 ExtraGo New ed è rivolta ai clienti che provengono da Iliad e Operatori Virtuali. La promozione ha un costo di 7 euro e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 20 GB di internet in 4G (17 GB sono gratis)

Sia TIM Five SuperGo che Tim 7 ExtraGo New hanno un costo dell’attivazione di 12 euro. Per aderire alla promozione, basta andare in tutti i rivenditori TIM autorizzati, muniti dei relativi codici coupon, oppure tramite la sezione specifica del sito ufficiale, con il costo di attivazione che in questo caso scende a 9 euro. Inoltre, va sottolineato come il costo della nuova SIM sia pari a 25€, con 20€ di traffico incluso. TIM Five SuperGo e Tim 7 ExtraGo New prevedono un ulteriore addebito di 20 euro, se presente sul credito residuo, nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per almeno 24 mesi.

TIM ha poi lanciato anche un’altra promozione, si tratta di TIM Ten One Go New, questa volta per tutti coloro che provengono da Wind, Iliad e Operatori Virtuali. Il costo dell’offerta è 10 euro per il primo mese, 10,82 euro i successivi, e comprende:

1000 minuti verso tutti

30 GB di internet in 4G

TIM Ten One Go New ha un costo dell’attivazione di 12 euro. Per aderire alla promozione, basta andare in tutti i rivenditori TIM autorizzati, muniti dei relativi codici coupon, oppure attraverso la sezione specifica del sito ufficiale, con il costo di attivazione che in questo caso scende a 9 euro. Inoltre, va sottolineato come il costo della nuova SIM sia pari a 25€, con 20€ di traffico incluso. Va ricordato, inoltre, come TIM Ten One Go New preveda un ulteriore addebito di 20 euro, se presente sul credito residuo, nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per almeno 24 mesi.

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di Vodafone […]