Offerte telefonia mobile agosto 2018, le migliori promozioni minuti e giga TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Offerte telefonia mobile Vodafone agosto 2018 – Vodafone ha deciso di prorogare le due offerte minuti e internet della Linea RED. Le offerte sono Vodafone RED e Vodafone RED Plus e saranno attivabili entro il 3 settembre 2018 da chiunque, sia per portabilità che per nuove attivazioni. Le due soluzioni prevedono un costo di attivazione di 3 euro anziché 29, ma solo per i clienti che raggiungono 360 euro di spesa in ricariche telefoniche; recessi anticipati prevedono l’addebito dei 26 euro di differenza.

Vodafone RED prevede un costo di 24,99 euro al mese per tariffazioni su conto corrente o carta di credito e di 34,99 euro per pagamenti tramite credito residuo e propone:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

1.000 Minuti di chiamate verso l’estero

SMS illimitati

25 Giga di traffico dati in velocità 4G (50 giga per attivazioni effettuate in negozio)

Giga illimitati per navigare su app social, chat, mappe e musica

Vodafone RED Plus ha un costo di 49,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 69,99 euro per pagamenti tramite credito e include:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

1.000 Minuti di chiamate verso l’estero

SMS illimitati

50 Giga di traffico dati in velocità 4G (1000 giga per attivazioni effettuate in negozio)

5 Giga e 500 minuti in roaming all’estero

Giga illimitati per navigare su app social, chat, mappe e musica.

