Offerte telefonia mobile agosto 2018, le migliori promozioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per portabilità e nuove attivazioni

Interessantissime offerte di telefonia mobile sono in arrivo o prossime alla spedizione per il mese di agosto 2018. Ecco le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per nuove attivazioni e per chi scegliere di eseguire la portabilità del numero.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – L’operatore mobile di Telecom ha varato una serie di offerte operator attack per convincere i clienti a richiedere la portabilità verso TIM.

Tim Ten Top Go New 50GB è rivolta ai clienti 3 Italia che richiedono la portabilità del numero. L’offerta prevede un canone mensile di 10,82 euro al mese (10 euro per il primo mese), cui vanno aggiunti 12 euro per l’attivazione e 10 euro per l’acquisto della SIM (+ ulteriori 20 per chi recede prima dei 24 mesi). Il pacchetto include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati in velocità 4G.

Per i clienti Vodafone, l’operatore propone Tim Ten Top Go New 20GB, al costo di 10 euro al mese, cui vanno sommati 12 euro per l’attivazione e 25 euro per l’acquisto dell nuova Sim, che include 20 euro di traffico telefonico. Il pacchetto comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati in velocità 4G.

L’offerta può essere attivata presso i negozi TIM muniti di coupon o tramite la sezione Passa a TIM del sito ufficiale (nel secondo caso il costo di attivazione scende a 9 euro).

I clienti Wind possono richiedere l’attivazione di TIM Five SuperGo. La promozione costa 5,41 euro al mese (5 euro per il primo mese) + 12 euro per l’attivazione (con ulteriore addebito di 20 euro per Sim disattivate prima dei 24 mesi). La soluzione include:

Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 110 MB di internet in 4G

Tim 7 ExtraGo New è l’offerta operator attack rivolta a clienti Iliad e operatori virtuali. La promozione ha un costo di 10,82 euro (10 euro per il primo mese) + 12 euro per l’attivazione. Il costo della nuova Sim è di 25 euro, con 20 euro di traffico incluso. Il pacchetto comprende:

1000 minuti verso tutti

30 GB di internet in 4G

La promozione è attivabile in tutti i rivenditori TIM autorizzati, muniti dei relativi codici coupon, oppure attraverso la sezione specifica del sito ufficiale, con il costo di attivazione che in questo caso scende a 9 euro.

