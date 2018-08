Offerte telefonia mobile agosto 2018, le migliori promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Offerte telefonia mobile Wind agosto 2018 – L’operatore arancione, fino al 29 agosto 2019, sta proponendo ai clienti delle altre compagnie una serie di soluzioni winback per ex clienti. Ricordiamo che le soluzioni proposte sono attivabili in negozio solo da chi riceve l’SMS commerciale sul numero che riceve il messaggio. L’offerta Smart Special 5, invece, è attivabile anche in versione Operator attack da qualsiasi operatore virtuale, ad esclusione di PosteMobile. Ecco di seguito le offerte winback di Wind:

Wind Noi Tutti 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, con un costo di attivazione di 5 euro, e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre non c’è costo di attivazione che, però, diventa di 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart 7 Easy 30 – L’offerta ha un costo di 7 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 7 – L’offerta ha un costo di 7 euro al mese, con un costo di attivazione di 5 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 10 – L’offerta ha un costo di 10 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Nella quarta pagina potrete trovare le offerte di 3 Italia. […]