Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni chiamate e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Ultimi giorni di agosto, ma le compagnie del mercato telefonico mobile italiano non smettono di proporre soluzioni operator attack e per nuove attivazioni particolarmente invitanti. Ecco le offerte minuti e giga più interessanti del momento e in corso di validità di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – Con l’offerta operator attack Tim 7 Extra Go New, la compagnia italiana mira a colpire il target dei clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile. Vediamo la promozione nel dettaglio.

Tim 7 Extra Go New – L’offerta prevede un canone mensile di 7 euro e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 GB di connessione dati a velocità 4G

Per attivare la soluzione è possibile procedere sia in modalità telematica, tramite la sezione ‘Passa a Tim con operatore’ del sito ufficiale sia presso un centro TIM. Nel primo caso l’attivazione costa 9 euro più 25 euro per l’acquisto della SIM che include 20 euro di traffico telefonico. Presso negozi, il costo d’attivazione sale a 12 euro, più 5, 10 o 15 euro per l’acquisto della SIM.

