Ecco le soluzioni più vantaggiose proposte da TIM, Vodafone, Wind e 3 per agosto 2018. Offerte chiamate e giga per chi cambia operatore adesso e nuove attivazioni

Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia continuano a farsi la guerra. Anche agosto 2018 si sta dimostrando un mese particolarmente vantaggioso per i clienti del settore che decidono di effettuare il cambio di operatore, approfittando di una delle numerosissime offerte di telefonia mobile del momento. Ecco le promozioni minuti e internet più vantaggiose dei diversi operatori, iniziando da TIM.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – L’operatore mobile di Telecom ha deciso di prorogare fino al 21 agosto la sua offerta Tim Limited Edition Online, la soluzione dedicata a chi attiva un nuovo numero. La promozione è selezionabile solo attraverso la sezione apposita del sito di TIM, prevede un costo di attivazione di 9 euro (+ 19 euro di addebito in caso di recesso precedentemente ai 24 mesi) e un canone mensile di 10 euro. Il pacchetto, che include il primo mese in omaggio, propone:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 giga di connessione dati in velocità 4,5G (di cui 5 giga dedicati al traffico in Paesi dell’UE)

La soluzione prevede anche 25 euro di spesa per l’acquisto della nuova SIM, che include 20 euro di traffico residuo. Per il pagamento è possibile scegliere tra addebito su credito residuo o tramite carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard e Amex, non è possibile selezionare il pagamento tramite prepagata o conto corrente. Una volta superato il limite dei 20 GB previsti, viene attivato un GB aggiuntivo al costo di 1,90 euro ogni 200 MB, per un massimo di 9,50 euro (e di 1 GB).

A Pagina 2 le offerte di agosto 2018 di Vodafone. […]