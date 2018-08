Le offere di telefonia mobile più vantaggiose di TIM, Vodafone Wind e 3 Italia di agosto 2018. Le promozioni chiamate e internet in scadenza e quelle appena lanciate per la portabilità e nuove attivazioni

Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori soluzioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Agosto 2018, come il resto dell’estate che si accinge a concludersi, continua a rivelarsi un mese ricco di opportunità per i clienti della telefonia mobile che scelgono di cambiare operatore. Ecco le migliori offerte minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, dettagli su costi e modalità di attivazione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – L’operatore italiano punta con decisione sull’acquisizione dei clienti della concorrenza attraverso una campagna di offerte operator attack mai così competitive. Le promozioni che vi presentiamo sono: TIM Ten One Go New, Tim Ten One Go 20GB, TIM Five SuperGo e Tim 7 ExtraGo New

TIM Ten One Go New viene proposta agli utenti Wind, Iliad e Operatori Virtuali, prevede un costo di 10 euro per il primo mese e di 10,82 euro per i successivi, e comprende:

1000 minuti verso tutti

30 GB di internet in 4G

La promozione ha un costo dell’attivazione di 12 euro per adesioni effettuate presso i rivenditori TIM muniti dei relativi codici coupon, e di 9 euro per chi attiva l’offerta tamite la sezione specifica del sito ufficiale. La soluzione prevede anche l’acquisto della nuova SSIM, al prezzo di 25€, con 20€ di traffico incluso. Va ricordato, inoltre, come TIM Ten One Go New preveda un ulteriore addebito di 20 euro per recessi effettuati precedentemente ai 24 mesi.

Tim Ten One Go 20GB si rivolge agli utenti Vodafone e prevede un canone mensile di 10 euro al mese. L’offerta include:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 20 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G

La promozione comprende 3 giga di traffico dati, cui vengono aggiunti (ogni mese, per sempre) 17 giga in regalo, attivati da TIM entro le 92 ore successive dall’inizio della nuova mensilità. Il costo di attivazione è di 12 euro per chi effettua il passaggio presso i negozi TIM muniti di codice coupon e di 9 euro per attivazione effettuate tramite la sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale. Il costo di acquisto della Sim è di 25 euro, che comprende 20 euro di traffico telefonico. In caso di recesso entro i 24 mesi è previsto un ulteriore addebito di 20 euro.

TIM Five SuperGo è riservata ai clienti Wind e costa 5 euro per il primo mese, 5,41 euro dal successivo. La soluzione include:

Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 110 MB di internet in 4G

Il costo di attivazione è di 12 euro per chi effettua il passaggio presso i negozi TIM muniti di codice coupon e di 9 euro per attivazione effettuate tramite la sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale. Il costo della nuova Sim è di 25 euro e comprende 20 euro di traffico telefonico. Sono previsti 20 euro di addebito per chi recede dall’offerta prima dei 24 mesi.

Tim 7 ExtraGo New si rivolge ai clienti Iliad e operatori virtuali, costa 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 20 GB di internet in 4G

La promozione comprende 3 giga di traffico dati, cui vengono aggiunti (ogni mese, per sempre) 17 giga in regalo, attivati da TIM entro le 92 ore successive dall’inizio della nuova mensilità. Il costo di attivazione è di 12 euro per chi effettua il passaggio presso i negozi TIM muniti di codice coupon e di 9 euro per attivazione effettuate tramite la sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale. Il costo di acquisto della Sim è di 25 euro, che comprende 20 euro di traffico telefonico. In caso di recesso entro i 24 mesi è previsto un ulteriore addebito di 20 euro.

Infine, TIM sta proponendo la soluzione winback ad alcuni suoi ex clienti ‘Seven IperGo‘. L’offerta comprende, al costo di 7 euro al mese:

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati

32,4 GB di traffico dati in 4G (3 GB + 2.2 GB utilizzabili nei Paesi UE)

Solo gli utenti contattati da TIM avranno la possibilità di attivare l’offerta e senza spese di attivazione (ma sono previsti 20 euro di addebito se la Sim viene disattivata prima dei 24 mesi). Compresi nell’offerta ci sono i servizi accessori ‘Lo Sai e Chiama Ora‘, l’ascolto della segreteria telefonica e il profilo TIM Base e Chat, che offre navigazione illimitata nei servizi di messaggistica.

