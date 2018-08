Offerte telefonia mobile agosto 2018, le promozioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Le promozioni più vantaggiose di agosto 2018 di TIM, Vodafone, Wind e 3. Le soluzioni minuti e giga per chi cambia operatore o attiva un nuovo numero

Offerte telefonia mobile agosto 2018, le promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Proseguono anche ad agosto 2018 le campagne promozionali di TIM, Vodafone Wind e 3 Italia. Dall’avvento di Iliad dello scorso maggio, il mercato della telefonia mobile è cambiato profondamente e, da oltre due mesi, gli operatori del comparto si stanno sfidando a colpi di promozioni dedicate ai clienti delle altre compagnie. Ecco le soluzioni più vantaggiose del momento delle 4 società.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – La società italiana sta continuando a proporre soluzioni operator attack ai clienti delle altre compagnie. Ecco le soluzioni di agosto dell’operatore.

TIM Ten One Go New viene proposta agli utenti Wind, Iliad e Operatori Virtuali, ha un costo di 10 euro per il primo mese e di 10,82 euro per i successivi, e comprende:

1000 minuti verso tutti

30 GB di internet in 4G

La promozione prevede un costo dell’attivazione di 12 euro per chi aderisce all’offerta presso i rivenditori TIM muniti dei relativi codici coupon, e di 9 euro per chi attiva l’offerta tramite la sezione specifica del sito ufficiale. La soluzione prevede anche l’acquisto della nuova SIM, al prezzo di 25€, con 20€ di traffico incluso. La soluzione, inoltre, prevede un ulteriore addebito di 20 euro in caso di recesso effettuato precedentemente ai 24 mesi.

Tim Ten One Go 20GB è riservata agli utenti Vodafone e prevede un canone mensile di 10 euro al mese. L’offerta include:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 20 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G

La promozione comprende 3 giga di traffico dati, cui vanno sommati, ogni mese e per sempre, 17 giga in regalo, attivati da TIM entro le 92 ore successive dall’inizio della nuova mensilità. Il costo di attivazione del pacchetto è pari a 12 euro per adesioni tramite negozio TIM munito di codice coupon e di 9 euro per attivazioni effettuate tramite la sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale. Il costo di acquisto della SIM è di 25 euro, comprendente 20 euro di traffico telefonico. In caso di recesso entro i 24 mesi è previsto un ulteriore addebito di 20 euro.

Ritorna con noi è la soluzione winback che TIM sta proponendo in questi giorni ad ex clienti che in passato hanno attivato la soluzione Seven Iper Go e che ora sono con un altro operatore. Il pacchetto costa euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS illimitati

32,4 Gb di connessione dati in velocità 4G (di cui 2,2 Gb dedicati alla navigazione in Paesi dell’UE)

La promozione è attivabile senza spese di spedizione da chi viene contattato direttamente dall’operatore. Il pacchetto include anche i servizi Lo Sai e Chiama Ora, oltre al profilo di utenza TIM Base e Chat, che permette la navigazione illimitata su app di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger, ecc.

A Pagina 2 le offerte di agosto 2018 di Vodafone. […]