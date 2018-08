Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia agosto 2018. Soluzioni minuti e internet per la portabilità e nuove attivazioni

Offerte telefonia mobile agosto 2018, le promozioni più vantaggiose di TIM, Vodafone, Wind e 3

Anche per agosto 2018, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia proseguono le proprie campagne di aggressione ai clienti dei competitor. Ecco le migliori offerte per la telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, per nuove attivazioni e per la portabilità. Le nuove promozioni appena lanciate e quelle prossime alla scadenza.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – L’operatore mobile di Telecom propone solo fino al 7 agosto 2018 l’offerta Tim Limited Edition OnLine. La promozione è attivabile esclusivamente tramite modalità online previa richiesta di portabilità del proprio numero da altra compagnia. La soluzione, al costo di 10 euro al mese, propone:

20 giga di navigazione a velocità fino a 4,5 giga (di cui 5 giga per navigare in Unione Europea)

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

L’attivazione (9 euro) e il primo mese di abbonamento sono proposti in omaggio. Tale offerta ha valenza solo per abbonamenti mantenuti attivi per almeno 24 mesi; in caso di recesso anticipato, è prevista la restituzione dei costi di attivazione e del primo mese. Inoltre, è previsto un costo di 25 euro per l’acquisto della nuova SIM, comprensiva di 20 euro di traffico telefonico. Il pagamento del canone è effettuato in modalità ricaricabile.

