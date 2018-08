Offerte telefonia mobile agosto 2018: le promozioni da non perdere di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia | ‘Operator attack’ e ‘winback’

Offerte telefonia mobile Wind agosto 2018 – Fino al prossimo 25 agosto – salvo diverse comunicazioni da parte della Wind – l’operatore arancione ha lanciato una nuova e imperdibile campagna ‘Torna in Wind‘, vale a dire una serie di promozioni presentate dalla Wind per riconquistare i clienti persi negli ultimi anni. Tutti coloro che in passato sono stati clienti Wind o Tre ed hanno rilasciato il consenso commerciale al trattamento dei dati personali, potrebbero ricevere un SMS che invita loro a recarsi in un negozio Wind per effettuare la portabilità e attivare una delle offerte presenti nel pacchetto. Vediamole nel dettaglio:

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre l’attivazione è gratis (se la SIM resta attiva per 24 mesi), e comprende:

minuti illimitati verso tutti

30 GB di dati in 2G/3G/4G, a 5€ al mese

Wind Smart 7 Easy 30 – L’offerta ha un costo di 7 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 5 euro (se la SIM resta attiva per 24 mesi), e comprende:

minuti illimitati verso tutti

30 GB di dati in 2G/3G/4G

Wind Smart Special 7 – L’offerta ha un costo di 7 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro (se la SIM resta attiva per 24 mesi), e comprende:

minuti illimitati verso tutti

30 GB di dati in 2G/3G/4G

Wind All Inclusive 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro, e comprende:

1000 minuti verso tutti

100 SMS

30 GB di dati in 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro (se la SIM rimane attiva per 24 mesi), e comprende:

minuti illimitati verso tutti

30 GB di dati in 2G/3G/4G

Noi Tutti 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 5 euro, e comprende:

minuti illimitati verso tutti a 5€ al mese; costo di attivazione

Va chiarito come in tutte le offerte Wind Smart i costi di attivazione saranno superiori se il cliente non dovesse mantenere attiva la promozione per 24 mesi. Inoltre, una volta consumati i Giga disponibili, la navigazione sarà bloccata. Per quanto riguarda le offerte All Inclusive, invece, si continuerà a navigare a velocità ridotta (max 128 Kbps).Nella quarta pagina potrete trovare le offerte di telefonia mobile di Tre Italia […]