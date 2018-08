Offerte telefonia mobile agosto-settembre 2018: promozioni da non perdere di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia | ‘Operator attack’, ‘winback’ e nuove attivazioni

Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per fine agosto e inizio settembre 2018. Promozioni con tanti minuti e Giga

Offerte telefonia mobile agosto 2018: ecco le promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia – ‘Operator attack’, ‘winback’ e nuove attivazioni

Siamo arrivati alla fine di agosto e, con settembre alle porte, gli operatori di telefonia mobile continuano a lanciare delle offerte molto vantaggiose in versione ‘Operator attack’, ‘winback’ o per chi avesse intenzione di realizzare nuove attivazioni. Su questo articolo potrete trovare le migliori offerte di telefonia mobile per fine agosto e inizio settembre dei principali operatori:

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – Fino a nuova comunicazione, TIM mette a disposizione diverse offerte, molte delle quali in versione ‘Operator Attack’. Vediamole nel dettaglio:

Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free (chiamata anche Tim 7 Extra Go New 20GB) è attivabile se si proviene da Iliad, PosteMobile, FastWeb e in alcuni casi anche da altri Operatori Virtuali. La promozione ha un costo di 7 euro al mese a tempo indeterminato e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di Internet 2G/3G/4G

Tim Ten One Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten One Go New 30GB) è attivabile se si proviene da Vodafone. La promozione ha un costo di 10 euro al mese a tempo indeterminato e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

illimitati verso tutti 30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 30GB) è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore (escluso Vodafone). La promozione ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 euro al mese a tempo indeterminato, e comprende:

1000 minuti verso tutti

30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten Go New + 47 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 50GB) ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 al mese a tempo indeterminato ed è attivabile da chi proviene da Tre (H3G). L’offerta comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim 15 Go New + 47GB Gratis (chiamata anche Tim 15 Go New 50GB) è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore ed ha un costo di 15 euro al mese. Nel caso in cui il cliente decidesse di attivare l’offerta tramite il ‘Passa a Tim con Operatore’, pagherebbe il primo mese 10 euro, anziché 15. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Vi ricordiamo che il costo di attivazione delle promozioni in questione, nei negozi TIM, è di 12 euro, ai quali vanno aggiunte le spese per l’acquisto della SIM. Inoltre, è previsto un ulteriore addebito di 20 euro – nel caso in cui fosse presente del credito residuo – se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi.

