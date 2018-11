Offerte telefonia mobile TIM, Vodafone, Wind e Tre: le migliori promozioni di fine novembre 2018

Offerte telefonia mobile Tre novembre 2018

Entro il 6 gennaio 2019, sarà possibile attivare le due soluzioni Tre Italia della linea PLAY: Master e Power, destinate a qualunque profilo di utente, con o senza portabilità del numero da altro operatore. Ecco la presentazione delle due soluzioni.

PLAY Master

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. Il bundle che include:

1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali

15 GB di traffico dati a velocità 4G

PLAY Power

La soluzione ha un costo di 9,99 euro al mese, per un pacchetto che include:

1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali

30 GB di traffico dati a velocità 4G

Le due offerte sono in promozione con attivazione gratuita, incluso però un vincolo di 24 mesi, per chi effettua l’attivazione online sul sito di Tre. Il costo è di 9 euro per chi effettua la procedura in negozio attivando un nuovo numero e scende a 3 euro per chi effettua la portabilità del proprio numero verso 3 Italia.

Fonte: sito ufficiale tre.it

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.