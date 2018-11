Offerte telefonia mobile, dicembre 2018: tutte le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre

Offerte telefonia mobile Vodafone dicembre 2018

Vodafone non ha alcuna intenzione di rinunciare alle soluzioni della linea Special Minuti, tra le promo più apprezzate del momento. Le offerte sono proposte in versione operator attack e sono modulate, come sempre in questi casi, in relazione al gestore di provenienza di chi effettua la portabilità. I pacchetti sono quelli delle promo Special Minuti 50, 30 e 10 Gb. Scopriamo prezzi e bundle.

Vodafone Special 50 Gb

La promo è attivabile soltanto dagli utenti Iliad e degli operatori virtuali Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. La soluzione ha un costo di 6,99 euro al mese più 12,01 euro per l’attivazione e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 30 Giga

L’offerta è rivolta ai clienti Tre e degli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. La soluzione costa 6 euro al mese più 12 euro per l’attivazione e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Pacchetto dedicato agli utenti TIM, Wind, Tre Italia e Coop Voce, che possono attivarla a 12 euro al mese più 12 euro per l’attivazione. La promo è attivabile, a 15 euro al mese più 3 euro di attivazione, anche da chi proviene dagli altri operatori. La soluzione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

In tutti i casi è previsto il costo di acquisto della nuova scheda SIM Vodafone.

Fonte: Tecnoandroid.it