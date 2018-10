Offerte telefonia mobile, le migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre | Info e costi

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia sfidano Iliad con nuove, eccezionali offerte per la telefonia mobile. Le promo più vantaggiose del momento per cambio operatore e nuove attivazioni

Il settore della telefonia mobile sta vivendo da diversi mesi una fase di fervore: TIM, Vodafone, Wind e Tre continuano a proporre promozioni sempre più interessanti al fine di competere con le promozioni ultra-competitive di Iliad e di strappare clienti alla concorrenza.

Di seguito riportiamo le soluzioni più interessanti proposte dai quattro operatori tradizionali del mercato italiano, tra offerte operator attack, winback e per nuove attivazioni. Iniziamo dalle offerte di TIM.

Offerte telefonia mobile TIM ottobre 2018 – La compagnia italiana rinnova fino al 25 novembre 2018 tre interessantissime soluzioni della linea ‘Senza limiti‘: Silver, Gold e Platinum, attivabili da chi richiede la portabilità, nuovi numeri e già clienti TIM. Eccole nel dettaglio.

TIM Senza Limiti Silver prevede un costo di 12 euro al mese invece di 15. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e social

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 18 euro al mese invece di 25. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

18 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, social e musicali

TIM Senza Limiti Platinum ha un costo di 49 euro al mese invece di 59. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e musicali

Per tutte le offerte sovraesposte, in caso di addebito su credito residuo il costo di attivazione una tantum è pari a 19 euro per i già clienti TIM, di 5 euro per chi attiva una nuova linea o effettua la portabilità a TIM.

Per addebito su conto corrente o carta di credito, il costo di attivazione previsto è pari a 9 euro per è già clienti TIM e di 5 euro per nuove attivazioni o portabilità da altro operatore.

Per nuovi clienti e portabilità è previsto un vincolo di mandato di 24 mesi. In caso di non rispetto dei termini, è previsto un addebito di 35 euro per addebito su credito residuo e di 39 euro per carta di credito o conto corrente.

