Offerte telefonia mobile: le migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia attive ora

Offerte telefonia mobile Wind ottobre 2018 – Il marchio arancione punta anch’esso su un ricco set di soluzioni operator attack, proposto in diverse soluzioni e costo in base all’operatore di provenienza. Le offerte sono: Wind Smart Special 5, Wind Smart Special 50, Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young. Eccole nel dettaglio:

Wind Smart Special 5

La soluzione è rivolta ai clienti che provengono da alcuni Operatori virtuali. La promozione ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro, anziché 20 euro, per SIM attive per almeno 24 mesi. Al costo di attivazione va aggiunto quello per l’acquisto di una nuova SIM, pari a 10 euro.

Wind Smart Special 50

L’offerta è rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad. La promo ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive

L’offerta ha un costo di 12 euro al mese, ma se il cliente sceglie di pagare con Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale SEPE SFF, il costo della promozione si abbassa a 10 euro al mese. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive Young

La promo è rivolta a tutti i clienti Wind Under 30. La promozione ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Se il cliente sceglie di attivare la promozione con addebito su Conto Corrente o carta di credito, Wind All’Inclusive Young avrà un costo di 9 euro al mese e comprenderà:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione delle offerte Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young è proposto in promozione a 3 euro, anziché 19 euro, per i nuovi clienti che manterranno la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario, è previsto l’addebito dei 16 euro restanti. Per addebito su Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale, il costo di attivazione è di 3 euro, anziché 30, per SIM attive almeno 24 mesi. In caso contrario, ci sarà un addebito di 27 euro. Per tutti coloro che sono già clienti Wind, il costo di attivazione è di 19 euro.

