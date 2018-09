Offerte Telefonia Mobile, le nuove promozioni di ottobre 2018 di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia | Info costi, dettagli e scadenze

Offerte telefonia mobile Wind settembre 2018 – A partire dal 24 settembre, il gestore arancione ha inaugurato una campagna molto ampia, che include numerose soluzioni per cambio operatore e nuove attivazioni, eccole di seguito.

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive ha un costo di 10 euro al mese in caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Wind All Inclusive Young ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo ed è rivolta agli under 30. La promozione include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, il costo di Wind All Inclusive Young resta invariato, ma i Giga disponibili salgono a 30 invece di 20.

Sia per quanto riguarda Wind All Inclusive che per ciò che concerne Wind All Inclusive Young, il costo di attivazione è di 3 euro (invece di 19). Nel caso in cui la scheda non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi, la differenza sarà addebitata su credito residuo. Se il pagamento avviene su carta di credito o conto corrente, invece, il costo di attivazione è di 3 euro (invece di 30). Anche in tal caso è previsto un vincolo di 24 mesi la cui violazione comporta l’addebito della differenza di 27 euro su credito residuo.

Wind Noi Tutti Unlimited ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali

Il costo di attivazione è 4 euro, anziché 19 euro.

Wind Call Your Country Super ha un costo di 10 euro al mese e comprende:

500 minuti di chiamate verso l’Italia

250 minuti di chiamate verso l’estero

20 Giga di traffico internet in 4G

International Plus

Tutti coloro che hanno intenzione di addebitare il rinnovo su carta di credito o conto corrente avranno a disposizione 30 Giga, anziché 20.

Call Your Country Premium ha un costo di 12 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso i numeri Wind

500 minuti in italia

200 minuti verso l’estero

30 Giga di traffico internet in 4G

International Plus

Nel caso in cui i minuti verso l’estero non dovessero essere consumati, la Wind dà la possibilità ai clienti di utilizzarli anche in Italia.

Wind Smart Pack 30 Giga ha un costo di 9 euro al mese – con smartphone incluso tra una serie di modelli selezionati di fascia medio-bassa, attraverso il versamento di un anticipo variabile in relazione al modello – e comprende:

1000 minuti verso tutti

30 Giga di traffico internet

