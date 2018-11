Offerte telefonia mobile: le promozioni di fine novembre di Vodafone, TIM, Wind e 3 | Info, costi e scadenze

Le promozioni di fine novembre di Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia per cambio operatore e nuove attivazioni. Scopri le migliori offerte del momento

Offerte telefonia mobile di fine novembre: Vodafone, TIM, Wind e Tre

Vodafone, TIM, Wind e Tre hanno deciso di chiudere il mese di novembre 2018 in bellezza. Continua la sfida a colpi di offerte nel settore della telefonia mobile, con il duplice obiettivo di acquisire nuovi utenti e di arginare l’ascesa impetuosa di Iliad. Il gestore francese, infatti, dal suo esordio sul mercato di maggio scorso ha già acquisito ben oltre due milioni di nuovi clienti, la maggior parte dei quali sottratta ai competitor.

Scopriamo insieme le soluzioni più vantaggiose del momento proposte da Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia, valide in diverse modulazioni a seconda dell’operatore di provenienza o a disposizione per chi desidera attivare un nuovo numero. Seguici su Google News!

Offerte telefonia mobile Vodafone novembre 2018

Vodafone rimodula le proprie promozioni operator attack della linea Special Minuti. Il nuovo set è in listino a partire dal 24 novembre e resterà valido fino a nuova comunicazione. Le soluzioni sono modulate in relazione al’operatore di provenienza e sono in tutto 4: Vodafone Special 50 Minuti, Vodafone Special 30 Minuti, Vodafone Special 20 Minuti (in due modulazioni e tariffe) e Vodafone Special 10 Minuti. Eccole nel dettaglio.

Vodafone Special Minuti 30 Giga

L’offerta costa 6 euro al mese ed è attivabile dai clienti PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 50 Giga

La promo ha un costo di 6,99 euro al mese ed è dai clienti Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 20 Giga

La promo si presenta in due soluzioni: ha un costo di 12 euro al mese per i clienti TIM, Wind, Tre e Coop Voce e di 15 euro al mese per i clienti di tutti gli altri operatori. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 10 Giga

La soluzione ha un costo di 12 euro al mese ed è rivolta a chi decide di attivare un nuovo numero o a chi proviene da qualsiasi operatore. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

10 Giga di traffico dati a velocità 4G

Per tutte le offerte è possibile procedere all’attivazione presso negozio autorizzato. Il costo dell’attivazione cambia in base alle politiche dello store. A ciò va aggiunto il costo di 5 euro per l’acquisto della nuova SIM.