Offerte telefonia mobile: le promozioni di novembre 2018 lanciate da TIM, Vodafone, Wind e Tre

Offerte TIM, Vodafone, Wind e 3 per la telefonia mobile: le occasioni di novembre 2018

TIM, Vodafone, Wind e Tre continuano a sfidarsi a vicenda, e a combattere l’impetuosa ascesa di Iliad, nel settore della telefonia mobile italiana.

Anche a novembre 2018, gli operatori stanno continuando a proporre una vasta gamma di soluzioni per chi vuole cambiare piano tariffario o attivarne uno nuovo. Ecco le migliori soluzioni proposte dai quattro privider attive ora, con i relativi costi e dettagli.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Offerte telefonia mobile TIM novembre 2018

TIM h al momento attive tre interessanto soluzioni operator attack che puntano in particolare ai clienti di Iliad e di operatori virtuali, affiancate però a dei pacchetti rivolti a chiunque effettui la portabilità a TIM. Le soluzioni sono: TIM Iron 50 GB, TIM Deca Go 20Gb,TIM 15 Go New 50GB, disponibili fino a nuova comunicazione. Eccole nel dettaglio.

TIM Iron 50 GB

L’offerta può essere attivata da tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb

L’offerta può essere attivata dai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 12 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Gb di traffico dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

L’offerta può essere attivata dai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di traffico dati a velocità 4G

In tutti e tre i casi è previsto un costo di attivazione pari a 12 euro una tantum (anziché 32), per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato saranno addebitati i 20 euro di differenza.