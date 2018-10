Iliad, Kena Mobile e Ho. Mobile sono le compagnie che al momento propongono le soluzioni All Inclusive più convenienti del mercato. I pacchetti a confronto

Offerte telefonia mobile low cost: le promo All Inclusive di Iliad, Kena Mobile e Ho. Mobile a confronto

Iliad è il quarto operatore fisico della telefonia mobile in Italia e, a partire dai suoi esordi a fine maggio, ha sconvolto il settore attraverso una serie di nuove promozioni All Inclusive a un prezzo mai visto prima.

TIM e Vodafone si sono visti sottrarre in poche settimane migliaia di utenti, sedotti dalle tariffe del competitor francese; i due gestori principali del comparto hanno così deciso di correre ai ripari puntando con decisione sui propri operatori virtuali, ovvero Kena Mobile per TIM e Ho. Mobile per Vodafone.

Scopriamo insieme i tre pacchetti minuti+SMS+GIGA proposti dai tre gestori: qual è il migliore?

Offerta Iliad

La compagnia francese ha al momento attiva la soluzione All Inclusive da 7,99 euro al mese, valida per la portabilità e per nuove attivazioni. L’offerta è valida per i primi 500.000 richiedenti e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

Minuti illimitati verso oltre 60 Paesi

SMS Illimitati in Europa

50 GB di connessione dati in velocità 4G/4G+, di cui 4 GB dedicati alla navigazione all’estero

L’attivazione prevede un costo di 9,99 euro per l’acquisto della SIM e include 0,01 euro di traffico telefonico.

