Offerte telefonia mobile luglio 2018 – Le migliori promozioni chiamate e internet  TIM, Vodafone, Wind e Tre

Offerte telefonia mobile Wind luglio 2018 – Wind ha deciso di lanciare un’offerta davvero imperdibile, riservata solo ad alcuni ex clienti. I fortunati, dunque, avranno la possibilità di attivare ‘All Inclusive Spelcial 5‘, promozione che viene offerta in versione SMS winback ad un prezzo davvero vantaggioso: vale a dire solamente 5 euro al mese. Il pacchetto comprende:

1000 minuti di chiamate verso tutti

di chiamate verso tutti 30GB di traffico dati ad alta velocità

di traffico dati ad alta velocità 100 SMS da inviare a piacimento.

Per quanto riguarda l’attivazione, sarà possibile realizzarla anche con la portabilità del numero, direttamente su una nuova SIM ricaricabile. Dunque, oltre ai 5 euro mensili, inizialmente sarà necessario pagare anche 10 euro per la nuova SIM.

Nel listino dell’operatore arancione, inoltre, è entrata Wind Smart Pack, valida fino al prossimo 23 settembre. Si tratta di una promozione rivolta a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero. L’offerta include:

1000 minuti di chiamate

15 GB di traffico dati

Uno smartphone.

Il costo della promozione sarà di di 9 o di 10 euro al mese in base al dispositivo mobile scelto dall’utente al momento della sottoscrizione dell’offerta. Inoltre, sarà previsto un costo da versare in anticipo che varierà in base al modello di smartphone scelto.

Per chiarire meglio la questione relativa allo smartphone incluso nell’offerta, possiamo fare degli esempi pratici: se ad esempio il cliente sceglierà un Huawei Mate 10 Lite, dovrà pagare 9 euro al mese, con un anticipo di 99,00 euro. Se invece l’utente vorrà indirizzarsi su un Huawei P20 Lite, l’anticipo da versare salirà a 149,90 euro, mentre il costo mensile sarà di 10 euro e non di 9.

Nella terza pagina potrete trovare le offerte di telefonia mobile di Tre Italia […]