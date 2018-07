Offerte telefonia mobile luglio 2018: ecco i pacchetti più vantaggiosi per chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Offerte telefonia mobile luglio 2018: le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e Tre

Continuano ad arrivare proposte vantaggiose da parte dei principali operatori di telefonia mobile per chi ha intenzione di attivare un nuovo numero o per chi decide di chiedere la portabilità del proprio. In questo articolo potrete trovare le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia di luglio 2018:

Offerte telefonia mobile TIM luglio 2018 – A partire da oggi, 28 luglio, TIM ha deciso di lanciare TIM Ten Go New 50 GB, una promozione dedicata ai nuovi clienti che provengono da Tre. Il costo di questa offerta sarà di 10 euro per il primo mese, poi 10.82 euro dal mese successivo, e propone:

1000 minuti di chiamate verso i numuri nazionali e fissi

50 GB di internet (3 GB + l’opzione 47 GB Free)

Per quanto riguarda l’attivazione, si dovrà pagare un costo una tantum di 12 euro, ai quali vanno aggiunti i 10 euro per la nuova SIM. Chi ha intenzione di attivare questa nuova promozione, potrà farlo nei centri TIM aderenti attraverso coupon interni, oppure attraverso il servizio presente sul sito ufficiale “Passa a TIM con operatore” (in questo caso il costo di attivazione scende da 12 a 9 euro), tutto ciò però solo ed esclusivamente per chi proviene da Tre. Va ricordato, inoltre, che qualora non si mantenesse la SIM attiva per almeno due anni, è previsto un addebito di 20 euro sul credito residuo.

A partire dal 27 luglio, inoltre, TIM ha lanciato TIM 15 Go New che avrà un costo di 15 euro al mese e comprende per chi deciderà di attivarla:

1.000 minuti di chiamate verso tutti

50GB di traffico dati in 4G.

Questa offerta è rivolta a tutti i clienti – provenienti da qualsiasi operatore – che decideranno di effettuare la portabilità in TIM. Il costo di attivazione sarà di 12 euro per chi manterrà la SIM attiva per almeno 24 mesi, in caso contrario il costo di attivazione sarà di 24 euro.

Offerte telefonia mobile Vodafone luglio 2018 – Vodafone ha deciso di proporre ad alcuni clienti selezionati la sua nuova offerta Special Minuti 30 GB, ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Si tratta di un’offerta che ha un carattere temporaneo perché a partire dal 3 settembre, subirà delle modifiche. Vediamo la promozione nel dettaglio:

Special Minuti 30 GB per i primi rinnovi entro il 3 settembre offre al costo di 6 euro al mese:

1000 minuti di chiamate verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G.

Special Minuti 30 GB dal primo rinnovo dopo il 3 settembre offre al costo di 8 euro al mese:

Minuti illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

L’offerta non prevede costi aggiuntivi per l’attivazione e include anche 2 mesi gratis del servizio Rete Sicura, il cui costo dal terzo mese in poi sarà di 1 euro al mese.

