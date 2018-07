Offerte telefonia mobile luglio 2018: le migliori promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3

Offerte telefonia mobile luglio 2018: ecco le migliori promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Offerte telefonia mobile luglio 2018: le migliori promozioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3

L’estate è entrata nel vivo e i maggiori operatori del settore telefonia mobile continuano a proporre ottime promozioni per chi attiva un nuovo numero o per chi decide di chiedere la portabilità del proprio. Ecco le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia di luglio 2018:

Offerte telefonia mobile TIM luglio 2018 – TIM prosegue con la sua campagna volta ad acquisire nuovi clienti offrendo loro promozioni molto vantaggiose rispetto alle società concorrenti. In tal senso, a partire dal 23 luglio 2018, TIM ha lanciato due nuovi pacchetti operator attack a prezzi convenienti, rivolti esclusivamente agli utenti degli altri operatori.

La prima offerta è Ten Go One 50 Gb, attivabile esclusivamente dai clienti Vodafone. La promozione prevede un costo di 10 euro al mese, ai quali vanno aggiunti 12 euro per l’attivazione e 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di traffico dati in velocità 4G*

*L’offerta comprende 3 giga inseriti di default + 47 giga al mese in regalo per sempre da parte dell’operatore.

La seconda offerta è la Ten Go 30 Gb ed è rivolta ai clienti Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali che richiedono la portabilità del numero attraverso negozio o tramite il sito nella sezione ‘Passa a TIM con Operatore’. Il costo di attivazione dell’offerta è di 12 euro, ai quali va aggiunto il costo della nuova Sim (10 euro, dei quali 9,99 per l’attivazione e 0,01 di traffico prepagato). Inoltre, va sottolineato come l’utente debba far fronte ad un ulteriore addebito di 20 euro se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati in velocità 4G*

*L’offerta comprende 3 giga inseriti di default + 47 giga al mese in regalo per sempre da parte dell’operatore.

Offerte telefonia mobile Vodafone luglio 2018 – A partire dal 21 luglio 2018, la Vodafone ha lanciato quattro offerte winback, attivabili attraverso la solita chiamata commerciale effettuata verso ex utenti Vodafone che hanno concesso l’autorizzazione al trattamento commerciale dei dati. Tutte le promozioni prevedono un costo di 20 euro per la nuova SIM in caso di ritiro in negozio.

Vodafone Special 1000 10GB Teleselling – Questa offerta è rivolta solo a clienti TIM e Wind ed il costo è di 10,80 euro, ai quali vanno aggiunti 5,20 euro per l’attivazione. La promozione comprende:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1.000 SMS

10 giga di connessione dati in 4G

Vodafone Special Minuti 20GB Teleselling – Questa offerta è rivolta a clienti Iliad, 3 e tutti gli operatori virtuali. Il costo della promozione è di 7 euro al mese, ai quali vanno aggiunti 6 euro di attivazione. L’offerta comprende:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

20 giga di connessione dati in 4G con hotspot incluso

Questa offerta è rivolta anche ai clienti TIM e Wind, ma il costo mensile è di 10,80 euro, ai quali vanno aggiunti 5,20 euro per l’attivazione.

Vodafone Special Minuti 30GB Teleselling – Questa offerta è rivolta a clienti Iliad, 3 e a tutti gli operatori virtuali. Il costo della promozione è di 7 euro al mese, ai quali vanno aggiunti 6 euro di attivazione e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

30 giga di connessione dati in 4G con hotspot incluso

Questa offerta è rivolta anche ai clienti TIM (10 euro al mese + 6 euro di attivazione) e Wind (15 euro al mese + 6 euro di attivazione).

Vodafone Special Minuti 50GB Teleselling – Questa offerta è rivolta a clienti TIM e utenti inclusi nella lista Winback di Vodafone. Il costo della promozione è di 7 euro al mese, ai quali vanno aggiunti 6 euro di attivazione. L’offerta include:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

50 giga di connessione dati in 4G con hotspot incluso

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di telefonia mobile di Wind […]