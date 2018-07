Le promozioni di TIM, Vodafone e Wind-3 di luglio 2018. Le offerte di telefonia mobile appena lanciate o prossime alla scadenza.

Offerte telefonia mobile luglio 2018: le soluzioni migliori con minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia continuano le proprie campagne promozionali. Anche a luglio 2018, gli operatori della telefonia mobile italiani si danno battaglie a colpi di soluzioni operator attack e per nuovi utenti decisamente vantaggiose. Ecco le offerte appena lanciate dai provider e quelle prossime alla scadenza.

Offerte telefonia mobile TIM luglio 2018 – L’operatore mobile di Telecom dichiara guerra a Vodafone con un’offerta operator attack valida fino al 24 luglio 2018, riservata ai soli utenti della compagnia rossa e attivabile presso i centri TIM. La soluzione si chiama Ten One Go e include, al costo di 10 euro al mese + 12 di attivazione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di connessione dati a velocità 4G

Tim, inoltre, ha lanciato anche una promozione destinata a chiunque richieda la portabilità del numero, l’offerta Ten Go New, anch’essa attivabile presso i punti vendita al costo di 12 euro. Il canone mensile è di 10,82 euro e comprende:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di connessione dati a velocità 4G

Offerte telefonia mobile Vodafone luglio 2018 – La risposta di Vodafone alla promozione Tim Ten One Go non si è fatta attendere: da 19 al 24 luglio 2018, presso i centri Vodafone, gli utenti TIM e CoopVoce potranno attivare Vodafone Special Minuti Giga che, al prezzo di 10 euro al mese + 6 euro di attivazione e 5 euro di acquisto per la nuova SIM, propone:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di connessione dati a velocità 4G

L’offerta, inoltre, permette di attivare altri 30 giga di traffico, per un totale di 80 giga al mese per un massimo di un anno, attraverso il programma Vodafone Happy.

Ma si tratta di solo una delle numerose proposte operator attack di Vodafone. Ecco le altre promozioni di luglio 2018 della compagnia britannica, tutte attivabili entro il 24 luglio 2018 e cumulabili all’offerta Vodafone Happy che permette di attivare 30 giga al mese al costo di 5 euro per un anno:

Vodafone Special Minuti 30 Giga – destinata a utenti Iliad, 3 e operatori virtuali:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

30 giga di connessione dati in velocità 4G

10 euro al mese + 6 euro di attivazione e 5 euro per la nuova SIM

Vodafone Special Minuti 20 Giga – destinata a utenti Wind, Iliad, 3 e operatori virtuali:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

20 giga di connessione dati in velocità 4G

7 euro al mese + 6 euro di attivazione e 5 euro per la nuova SIM – 15 euro al mese per gli utenti che passano da Wind

Vodafone Special Minuti 10 Giga – destinata a utenti Wind e nuove attivazioni

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

10 giga di connessione dati in velocità 4G

12 euro al mese + 6 euro di attivazione e 5 euro per la nuova SIM

A Pagina 2 le offerte di telefonia mobile di Wind e 3 per luglio 2018.