Offerte telefonia mobile luglio 2018: le promozioni chiamate e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3

Ecco le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per luglio 2018. Le migliori prozioni minuti e internet per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità del proprio. Le soluzioni winback e nuovi utenti appena lanciate e quelle prossime alla scadenza.

Offerte telefonia mobile TIM luglio 2018 – Dopo aver dichiarato guerra a Vodafone con la soluzione Ten One Go, la compagnia mobile ti Telecom ora annuncia una nuova proposta molto generosa riservata agli utenti di PosteMobile e delle altre compagnie virtuali: FastWeb, LycaMobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile. La soluzione si chiama TIM 7 ExtraGo New, preevede un canone di 7 euro al mese + 12 euro per l’attivazione. Il costo di attivazione scende a 9 euro (+20 euro per SIM disattivate prima dei 24 mesi) per chi effettua il passaggio tramite Passa a TIM con Operatore, sul sito ufficiale di TIM. L’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

3+17 giga di traffico dati in 4G*

*L’offerta base prevede 3 giga di traffico al mese, ma chi attiva l’offerta a partire dal 19 luglio, in attesa di nuove comunicazioni, riceverà 17 giga di traffico dati in regalo per sempre.

Offerte telefonia mobile Vodafone luglio 2018 – L’operatore britannico lancia, a partire dal 21 luglio 2018, un poker di offerte winback, attivabili previa chiamata commerciale effettuata verso ex utenti Vodafone che hanno concesso l’autorizzazione al trattamento commerciale dei dati. Tutte le promozioni prevedono un costo di 20 euro per la nuova SIM in caso di ritiro in negozio.

Vodafone Special 1000 10GB Teleselling – rivolta a clienti TIM e Wind, la soluzione propone al prezzo di 10,80 euro per sempre + 5,20 euro per l’attivazione:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1.000 SMS

10 giga di connessione dati in 4G

Vodafone Special Minuti 20GB Teleselling – rivolta a clienti Iliad, 3 e tutti gli operatori virtuali, l’offerta costa 7 euro al mese + 6 euro di attivazione e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

20 giga di connessione dati in 4G con hotspot incluso

Offerta rivolta anche ai clienti TIM e Wind (10,80 euro al mese + 5,20 euro di attivazione).

Vodafone Special Minuti 30GB Teleselling – rivolta a clienti Iliad, 3 e tutti gli operatori virtuali, l’offerta costa 7 euro al mese + 6 euro di attivazione e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

30 giga di connessione dati in 4G con hotspot incluso

Offerta rivolta anche ai clienti TIM (10 euro al mese + 6 euro di attivazione) e Wind (15 euro al mese + 6 euro di attivazione).

Vodafone Special Minuti 50GB Teleselling – rivolta a clienti TIM e utenti inclusi nella lista Winback di Vodafone. La prmozione ha un costo di 7 euro al mese + 6 euro di attivazione e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

50 giga di connessione dati in 4G con hotspot incluso

A pagina 2 le offerte di telefonia mobile di Wind e 3 Italia. […]