Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e Tre

Offerte telefonia mobile agosto 2018: ecco i pacchetti migliori per minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

I principali operatori di telefonia mobile continuano a darsi battaglia, proponendo ogni giorno offerte molto vantaggiose sia per chi ha intenzione di attivare un nuovo numero, sia per chi decide di chiedere la portabilità del proprio. In questo articolo potretetrovare le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia attivabili nel mese di agosto 2018:

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – A partire dal 28 luglio, fino a nuova comunicazione, TIM ha deciso di lanciare un attacco per conquistare i clienti Vodafone, presentando l’offerta ricaricabile Tim Ten One Go 30GB. La promozione comprende – solo ed esclusivamente per chi proviene da Vodafone – al prezzo di 10 euro al mese:

Minuti illimitati

30 Giga in 4G (3+27GB)

Continua anche l’offerta Tim Ten Go New 30GB, rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore (escluso Vodafone), che offre al costo di 10,82 euro al mese:

1000 minuti

30 Giga in 4G (3+27GB)

TIM ha poi deciso di sferrare un attacco anche ai clienti di Tre Mobile, lanciando nuovamente Ten Go New, questa volta però includendo nel pacchetto 50 Giga. Il costo di questa promozione è di 10,82 euro al mese e comprende:

1.000 minuti di chiamate

50 GB di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione è di 12 euro se si attiva presso un punto vendita della TIM, mentre se invece l’attivazione si realizza attraverso il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’, il costo scende a 9 euro. In entrambi i casi la TIM ha previsto un addebito di 20 euro se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi. Va inoltre sottolineato come l’offerta TIM Ten GO New sia attivabile anche da clienti che sono Tre Italia, ma in questo caso i Giga a disposizione sarebbero 30 e non 50.

TIM 15 Go New 50Gb è invece rivolta ai clienti di qualsiasi operatore e comprende al costo di 15 euro al mese:

1000 minuti verso tutti

50 Giga in 4G

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di Vodafone […]