Offerte telefonia mobile novembre 2018: le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre attive ora | Costi e dettagli

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia rilanciano le proprie offerte per novembre 2018. Ecco le promo più interessanti degli operatori attive ora

Offerte telefonia mobile: le promozioni di novembre 2018

Anche a novembre 2018 continuano a fioccare le offerte di telefonia mobile da parte dei gestori del mercato italiano. TIM, Vodafone, Wind e 3 si stanno sfidando ormai da diversi mesi sul terreno delle promozioni per portabilità del numero e nuove attivazioni.

Obiettivo principale delle compagnie è quello di conquistare nuovi utenti a spese dei competitor, ma lo scopo delle nuove soluzioni è anche quello di arginare l’ascesa imponente di Iliad, quarto operatore della telefonia italiana a dato in crescita esponenziale fin dal suo esordio, risalente allo scorso maggio. Scopriamo insieme le offerte di TIM, Vodafone, Wind e Tre per novembre 2018. Scopri la nostra sezione Google News!

Offerte telefonia mobile TIM novembre 2018

Restano attive, in attesa di nuove comunicazioni, le tre soluzioni operator attack proposte da TIM per i clienti Iliad, Vodafone, Wind, Tre e di operatori virtuali. Le offerte sono: TIM Iron 50 GB, TIM Deca Go 20Gb e TIM 15 Go New 50GB, attivabili su internet e in negozio. Eccole nel dettaglio.

TIM Iron 50 GB

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese e può essere attivata da tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb

La promozione ha un costo di 12 euro al mese. L’offerta può essere attivata dai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Gb di traffico dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

La promozione ha un costo di 15 euro al mese. L’offerta può essere attivata dai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di traffico dati a velocità 4G

Le tre soluzioni prevedono tutte un costo di attivazione di 12 euro una tantum (anziché 32), per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato saranno addebitati i 20 euro di differenza.