Offerte telefonia mobile novembre 2018: TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia | Info, costi e dettagli

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia continuano a sfidarsi anche a novembre 2018. Le migliori offerte della telefonia mobile in corso di validità adesso

Offerte telefonia mobile: le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia di novembre 2018

Continuano senza sosta le proposte degli operatori di telefonia mobile ai propri clienti e non, per chiamare e navigare con il proprio smartphone a costi inferiori, cercando di strappare utenti alla concorrenza. TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia stanno promuovendo una serie di soluzioni decisamente appetibili per sottrarre utenti ai propri competitor e, allo stesso tempo, provare ad arginare l’impetuosa ascesa di Iliad, il quarto operatore del settore in Italia.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Offerte telefonia mobile TIM novembre 2018

Restano attive le soluzioni TIM della linea Senza Limiti, promo proposte ad ogni profilo di utente – nuovi numeri, portabilità e già clienti – su internet e presso centri autorizzati. Le offerte in questione sono tre: TIM Senza Limiti Silver, TIM Senza Limiti Gold e TIM Senza Limiti Platinum. Scopriamole nel dettaglio.

TIM Senza Limiti Silver

La promozione prevede un canone di 12 euro al mese invece di 15 e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e social

TIM Senza Limiti Gold

L’offerta ha un costo di 18 euro al mese invece di 25 e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

18 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, social e musicali

TIM Senza Limiti Platinum

La promozione costa 49 euro al mese invece di 59 e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, social e musicali

Le offerte presentano lo stesso costo di attivazione una tantum, che è di:

19 euro per i già clienti TIM

per i già clienti TIM 5 euro per chi attiva una nuova linea o effettua la portabilità a TIM

In caso di addebito su credito residuo.

Il costo di attivazione è invece pari a:

9 euro per i già clienti TIM

per i già clienti TIM 5 euro per nuove attivazioni o portabilità da altro operatore

In caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Chi attiva un nuovo numero o cambia operatore è sottoposto a un vincolo di mandato di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è previsto un costo aggiuntivo di fine contratto di 35 euro per addebito su credito residuo e di 39 euro per pagamento tramite carta di credito o conto corrente.