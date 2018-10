Offerte telefonia mobile ottobre 2018, le promozioni TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per soluzioni minuti e giga – Info, costi, dettagli e scadenze

TIM, Vodafone, Wind e Tre rilanciano una serie di promo minuti e giga per nuove attivazioni e cambio operatore. Ecco le soluzioni più vantaggiose del momento

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia proseguono con le rispettive campagne promozionali per cercare di strappare clienti alla concorrenza e di arginare il fenomeno Iliad, l’operatore francese della telefonia mobile capace, in pochi mesi, di conquistare oltre 2 milioni di nuovi utenti dal suo esordio in Italia del maggio scorso.

Ecco le migliori promozioni minuti e giga attivabili in questo momento. Soluzioni operator attack per la portabilità e per nuove attivazioni.

Offerte telefonia mobile TIM settembre 2018 – La compagnia italiana ha lanciato lo scorso 27 settembre la nuova campagna promozionale di soluzioni operator attack rivolte soprattutto ai clienti Iliad, ma che interessano anche gli abbonati Vodafone, Wind e Tre, oltre agli operatori virtuali. Le offerte sono ‘TIM Five IpertGo 50GB‘ e ‘TIM Titanium 20GB‘, attivabili fino a nuova comunicazione presso negozio e online alla sezione ‘Passa a TIM con operatore‘, eccole nel dettaglio.

TIM, inoltre, ha inaugurato il 27 settembre tre pacchetti operator attack rivolti, in particolare, ai clienti Iliad, ma che interessano anche gli abbonati Vodafone, Wind e Tre, oltre agli operatori virtuali. Le offerte sono 'TIM Five IpertGo 50GB', 'TIM Titanium 20GB' e 'TIM Deca Go 20Gb', attivabili fino a nuova comunicazione presso negozio e online alla sezione 'Passa a TIM con operatore', eccole nel dettaglio.

TIM Five IperGo 50Gb ha un costo di 5 euro al mese ed è rivolta ai clienti Iliad e di alcuni Operatori Virtuali. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese a velocità 4G

TIM Titanium 20GB è riservata a utenti Vodafone, Wind, Tre e da qualsiasi operatore virtuale e ha un costo di 9,99 euro al mese, che comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G.

TIM Deca Go 20Gb è la da 12 euro al mese rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale, proposta in particolare agli utenti Vodafone. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Le tre offerte hanno un costo di attivazione di 12 euro per procedure effettuate presso punti vendita. Il costo si abbassa a 9 euro per attivazioni online. In entrambi i casi è previsto un vincolo di 24 mesi che, se non rispetato, comporta un addebito di 20 euro su credito residuo.

