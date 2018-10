TIM, Vodafone, Wind e Tre lanciano nuove offerte di promo minuti e giga per nuove attivazioni e cambio operatore. Ecco le soluzioni attive del momento

Offerte telefonia mobile ottobre 2018: le promozioni attive per TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia – Proseguono le campagne promozionali di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per procacciare clienti alla concorrenza, soprattutto dopo l’entrata prorompente sul mercato dell’operatore francese Iliad che, a differenza degli operatori concorrenti, offre tariffe low cost semplici, stabili e che non prevedono offerte speciali per gli utenti che cambiano operatore. Di seguito le varie tariffe divise per operatore.

Offerte telefonia mobile TIM ottobre 2018 – Tim ha lanciato dallo scorso 27 settembre la nuova campagna promo denominata operator attack rivolte soprattutto ai clienti Iliad, ma che può essere rivolta anche ai clienti di Vodafone, Wind e Tre, oltre agli operatori virtuali. Le offerte sono ‘TIM Five IpertGo 50GB‘ e ‘TIM Titanium 20GB‘. Queste offerte attivabili presso i negozi Tim e online alla sezione ‘Passa a TIM con operatore‘.

TIM Five IperGo 50Gb ha un costo di 5 euro al mese ed è rivolta ai clienti Iliad e di alcuni Operatori Virtuali. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese a velocità 4G

TIM Titanium 20GB è riservata a utenti Vodafone, Wind, Tre e da qualsiasi operatore virtuale e ha un costo di 9,99 euro al mese, che comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G.

TIM Deca Go 20Gb è la da 12 euro al mese rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale, proposta in particolare agli utenti Vodafone. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Le tre offerte hanno un costo di attivazione di 12 euro per procedure effettuate presso punti vendita. Il costo si abbassa a 9 euro per attivazioni online. In entrambi i casi è previsto un vincolo di 24 mesi che, se non rispetato, comporta un addebito di 20 euro su credito residuo.

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di Vodafone […]