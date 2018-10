Le migliori promozioni di telefonia mobile messe a disposizione da TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di ottobre 2018. Costi e dettagli delle offerte

Offerte telefonia mobile ottobre 2018, le promozioni da non perdere di TIM, Vodafone, Wind e Tre | Costi e dettagli

Manca ormai poco alla fine di ottobre ed i principali operatori di telefonia mobile provano a chiudere nel migliore dei modi questo mese, con un obiettivo ben chiaro: quello di strappare clienti ai competitor. Nelle ultime settimane TIM, Vodafone, Wind e Tre hanno rivisto più volte i loro pacchetti di promozioni e la tendenza piuttosto diffusa sembra essere quella di rinnovare le offerte con maggiore continuità rispetto a quanto accadeva in passato. Per questo motivo, dunque, vi invitiamo a recarvi sempre nei centri abilitati per verificare lo stato delle promozioni. In questo articolo prenderemo in esame le offerte più vantaggiose attive in questo momento, soffermandoci su TIM, Vodafone, Wind e Tre:

Offerte telefonia mobile TIM ottobre 2018 – A partire dal 25 ottobre 2018 e fino a nuova comunicazione da parte della TIM, sono disponibili le seguenti promozioni in versione ‘Operator attack’, attivabili nei centri TIM abilitati: si tratta di ‘TIM Iron 50 GB’, ‘TIM Deca Go 20Gb, TIM’ e ‘TIM 15 Go New 50GB’.

TIM Iron 50 GB è un’offerta che può essere attivata da tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb è un’offerta che può essere attivata dai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 12 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM 15 Go New 50GB è un’offerta che può essere attivata dai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati

Per quanto riguarda il costo di attivazione delle offerte prese in esame, va sottolineato come quest’ultimo sia di 12 euro (anziché 32), ma ad una condizione: vale a dire che il cliente mantenga la SIM attiva per un periodo di almeno 24 mesi.

