Offerte telefonia mobile ottobre 2018, le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia attive ora per cambio operatore e nuovi numeri

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, negli ultimi mesi, hanno perso una significativa quantità di utenti, passati in gran parte a Iliad, il nuovo operatore del mercato italiano che sta facendo parlare di sé per via delle straordinarie offerte proposte.

In tutta risposta, gli gestori stanno proponendo da tempo una serie di promozioni decisamente competitive, con lo scopo di interrompere l’esodo di clienti e tornare ad acquisirne di nuovi. Ecco le soluzioni più convenienti dal momento proposte da TIM, Vodafone, Wind e 3.

Offerte telefonia mobile TIM ottobre 2018 – La compagnia italiana ha inaugurato una nuova campagna Operator attack che consiste in 4 nuove offerte destinate a chi esegue la portabilità a TIM. Le promo sono: TIM Iron 50 GB, TIM Titanium 20Gb, TIM Deca Go 20Gb e TIM 15 Go New 50GB. Eccole nel dettaglio:

‘TIM Iron 50 GB

La promo è riservata agli utenti ora in Iliad e alcuni operatori virtuali, ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

TIM Titanium 20Gb

La soluzione può essere attivata dai clienti di qualunque operatore nazionale ad eccezione di Vodafone, ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Deca Go 20Gb

L’offerta costa 12 euro al mese ed è rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

La soluzione è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore nazionale, ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Le soluzioni possono essere attivate in negozio con un costo di attivazione di 12 euro, più altri 10 euro per l’acquisto della SIM. Le promo sono anche disponibili online alla sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale pagando 9 euro di spese di spedizione più 25 euro di nuova SIM, che include 20 euro di traffico telefonico e la spedizione a casa. In entrambi i casi è previsto un vincolo di contratto di 24 mesi.

Nella seconda pagina le offerte di Vodafone […]