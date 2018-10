Offerte telefonia mobile ottobre 2018, le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per nuovi numeri e portabilità | Info e costi

Offerte telefonia mobile Vodafone settembre 2018 – Il gestore britannico ha deciso di rinnovare fino al 21 ottobre 2018 il et di soluzioni della linea ‘Unlimited’. Ecco l’elenco delle offerte, selezionabili sia dai già clienti Vodafone e sia da chi richiede la portabilità da qualunque operatore.

Vodafone Unlimited x2 prevede un costo di 9,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 11,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

2 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x2 Special si rivolge esclusivamente a nuovi clienti e prevede un costo di 9,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 11,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x3 si rivolge esclusivamente a nuovi clienti e prevede un costo di 11,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 14,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, mappe e social

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x3 Special si rivolge esclusivamente a nuovi clienti e prevede un costo di 11,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 14,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x4 Pro prevede un costo di 14,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 19,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

10 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe e streaming musica

hotspot incluso

Vodafone Unlimited Red prevede un costo di 24,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 34,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali

1.000 minuti verso l’estero

SMS illimitati

25 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited Red Plus prevede un costo di 24,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 34,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali

1.000 minuti verso l’estero

SMS illimitati

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

5 Giga e 500 minuti in roaming in Usa, Canada, Albania, Turchia e Principato di Monaco

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Il costo di attivazione delle offerte è di 3 euro per chi richiede la portabilità da qualunque operatore e di 29 euro per i già clienti Vodafone. L’attivazione costa 29 euro per i nuovi clienti, ma è offerta in promozione in caso di SIM mantenute attive almeno 24 mesi e se l’utente effettua ricariche per un importo pari a 149 euro per chi sceglie Unlimited x2, a 179 euro per chi sceglie Unlimited x3, a 239 euro per chi sceglie Unlimited x4 Pro, a 360 euro per chi sceglie Vodafone Unlimited Red e Vodafone Unlimited Red Plus.

