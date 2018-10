Offerte telefonia mobile ottobre 2018, le migliori promozioni attive minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e Tre | Costi e dettagli

Le migliori promozioni di telefonia mobile lanciate da TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di ottobre 2018. Info su costi e dettagli delle offerte

La battaglia tra gli operatori di telefonia mobile continua senza esclusione di colpi, con TIM, Vodafone, Wind e Tre che nel corso del mese di ottobre hanno aggiornato i pacchetti delle loro promozioni nel tentativo di strappare clienti ai competitor. A tal proposito, in questo articolo vi elencheremo le offerte migliori, disponibili in questo momento.

Offerte telefonia mobile TIM ottobre 2018 – TIM ha lanciato tre nuove promozioni in versione ‘Operator attack’. Si tratta di TIM 7 ExtraGo New 30 GB’, ‘TIM Titanium 20Gb’, ‘TIM Deca Go 20Gb, TIM’ e ‘TIM 15 Go New 50GB’.

TIM 7 ExtraGo New 30 GB è rivolta ai clienti che provengono da Iliad e da alcuni ‘Operatori virtuali’. La promozione ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

TIM Titanium 20Gb è rivolta ai clienti che provengono da Wind, Tre e da qualsiasi operatore nazionale ad eccezione di Vodafone. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb è rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 12 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM 15 Go New 50GB è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati

Chi deciderà di attivare una delle offerte che vi abbiamo elencato in questo articolo, sarà chiamato a sostenere un costo di attivazione pari a 12 euro, ma ad una condizione: vale a dire che la SIM resti attiva per i canonici 24 mesi. Al costo di attivazione va aggiunto anche quello per l’acquisto della SIM (10 euro).

