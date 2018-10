Le promo del momento per chi cerca una nuova soluzione smartphone di TIM, Vodafone, Wind e Tre. Offerte minuti e giga o solo voce per chi attiva una nuova scheda o effettua la portabilità

Offerte telefonia mobile ottobre 2018, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia: le promozioni del momento

A fine maggio scorso, la compagnia francese per la telefonia mobile Iliad ha esordito sul mercato italiano, proponendo una nuova offerta All Inclusive senza precedenti. Da quel momento, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia hanno dovuto cambiare il proprio approccio commerciale per competere con il nuovo provider.

L”effetto Iliad’ continua a influenzare il mercato mobile e gli operatori tradizionali del nostro mercato stanno ormai da mesi perseguendo una politica commerciale molto vantaggiosa per gli utenti, che possono disporre di un set di soluzioni per chiamare e navigare in mobilità che non ha precedenti. Ecco le promo più interessanti del momento attivabili ora, iniziando da TIM.

Offerte telefonia mobile TIM settembre 2018 – A partire dallo scorso 27 settembre, TIM ha inaugurato la nuova campagna operator attack proponendo tre diverse soluzioni ‘minuti e giga’, rivolte ai clienti Iliad, Vodafone, Wind e Tre, oltre agli operatori virtuali. Le offerte che vi presenteremo di seguito sono: TIM Five IpertGo 50GB, TIM Titanium 20GB e TIM Deca Go 20Gb, ora disponibili presso negozio e sul sito dell’operatore alla sezione ‘Passa a TIM con operatore‘, eccole nel dettaglio.

TIM Five IperGo 50Gb

L’offerta è rivolta ai clienti Iliad e di alcuni Operatori Virtuali e costa 5 euro al mese. Il pacchetto consiste in:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese a velocità 4G

TIM Titanium 20GB

Offerta riservata a utenti Vodafone, Wind, Tre e di qualsiasi operatore virtuale, ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G.

TIM Deca Go 20Gb

Pacchetto destinato a chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore nazionale, proposta in particolare agli utenti Vodafone, ha un costo di 12 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Tutte e tre le offerte illustrate richiedono una spesa di 12 euro di attivazione per procedure effettuate presso punti vendita e di 9 euro per attivazioni online. Le promo richiedono l’acquisto di una nuova SIM, al costo di 10 euro per attivazioni in negozio e di 25 euro, inclusi 20 euro di traffico telefonico, per procedure gestite online. In entrambi i casi è previsto un vincolo di 24 mesi che, se non rispettato, comporta un addebito di 20 euro su credito residuo.

