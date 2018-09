Le offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia in corso di validità. Costi e dettagli promozioni per la portabilità e nuove attivazioni. Tutti i dettagli

Offerte telefonia mobile: Promozioni settembre 2018 di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia | Costi e dettagli pacchetti minuti e giga

Settembre 2018 rilancia nuove opportunità per i clienti del settore telefonia mobile. TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia rilanciano una serie di interessantissime promozioni in versione operator attack, winback e per nuove attivazioni. Ecco i pacchetti ancora in corso di validità e i dettagli su attivazioni e costi.

Offerte telefonia mobile TIM settembre 2018 – L’operatore rilancia, e in alcuni casi con più Giga, le soluzioni winback della linea ‘senza limiti‘. Le offerte sono proposte senza spese di attivazioni tramite SMS commerciale e saranno attive fino al 24 settembre 2018, salvo nuove comunicazione da parte di TIM. Ecco le offerte nel dettaglio.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

TIM Senza Limiti Voce costa 10 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

I costi di attivazione sono di 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Silver ha un costo di 12 euro al mese (anziché 15) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

5 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat

I costi di attivazione sono pari a 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 15 euro al mese (anziché 25) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

18 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat e app musicali

I costi di attivazione sono di 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Platinum

Costa 49 euro al mese (anziché 59) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat e app musicali

I costi di attivazione sono di 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM International Senza Limiti Summer Edition

Offerta riservata a nuove attivazioni TIM con codice fiscale straniero. La soluzione ha un costo di 9 euro per addebito su carta di credito o conto corrente e di 9,99 euro per addebito su credito residuo e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

300 minuti verso i seguenti Paesi: Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro

10 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat

30 GB di traffico al mese per i primi 3 mesi

I costi di attivazione sono pari a 3 euro per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato sono addebitati ulteriori 20 euro.

TIM Young Senza Limiti Summer Edition

La soluzione è riservata ai clienti TIM e a nuove attivazioni di età inferiore ai 30 anni. L’offerta ha un costo 13 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

10 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social, chat e musicali

30 GB di traffico al mese per i primi 3 mesi

TIM Music Gold incluso per tutto il 2018

I costi di attivazione sono pari a 3 euro per chi attiva un nuovo numero e pari a 0 per chi effettua l’attivazione in modalità online. Il costo è di 9 euro per i clienti TIM. Disponibile anche a versione Easy, con TIM Music Platinum incluso per tutto il 2018 a 10 euro al mese.

