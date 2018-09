TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia continuano a proporre nuove, interessantissime promo per ex clienti, cambio operatore e nuove attivazioni. Costi e info su questa pagina

Offerte telefonia mobile settembre 2018, le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 | Info costi e dettagli

Proseguono le campagne promozionali nel settore telefonia mobile da parte di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia che, anche a settembre 2018, continuano a proporre interessantissime soluzioni per cambio operatore e nuove attivazioni, con lo scopo di strappare clienti ai competitor e di arginare il fenomeno Iliad, sempre più protagonista del comparto e autore di una nuova soluzione All Inclusive già in corso di validità. Ecco le offerte più interessanti del momento dei quattro operatori.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – C’è tempo fino al 24 settembre per approfittare delle soluzioni ‘Senza Limiti Summer Edition’ proposte dall’operatore italiano. Eccole nel dettaglio:

TIM Senza Limiti Voce ha un costo di 10 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

TIM Senza Limiti Silver ha un costo di 12 euro al mese e prevede l’addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

5 Giga di traffico dati in velocità 4G

Navigazione illimitata su app Chat e Social

TIM Senza Limiti Gold costa 18 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

18 Giga di traffico dati in velocità 4G

Navigazione illimitata su app Chat, Social e musicali

TIM Senza Limiti Platinum costa 49 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di traffico dati in velocità 4G

Navigazione illimitata su app Chat, Social e musicali

TIM senza limiti International ha un costo di 9,99 euro al mese per addebito su credito residuo e di 9 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

300 minuti di chiamate verso numeri internazionali

10 Giga di traffico dati in velocità 4G

Navigazione illimitata su app Chat, Social e musicali

TIM senza limiti young ha un costo di 13 euro al mese per addebito su credito residuo e di 10 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

10 Giga di traffico dati in velocità 4G

Navigazione illimitata su app Chat, Social e musicali

TIM Music Gold incluso fino al 31 dicembre 2018

Costi di attivazione: le offerte Voce, Silver, Gold e Platinum prevedono un costo di attivazione di 39 euro per addebito su credito residuo. Il costo di attivazione, in promozione, scenda a 5 euro per chi sceglie di passare a TIM da altro operatore e a 19 euro per i clienti già TIM. Il costo in promozioni sui costi di attivazione è valido solo per SIM mantenute attive almeno 24 mesi.

TIM Young Senza Limiti ha un costo di attivazione pari a zero per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online. Il primo mese è gratuito e, in più, sono inclusi gratuitamente, 5 GB per 12 mesi. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è pari a 3 euro, per i già clienti sale a 9 euro. Per quanto riguarda la versione Easy, invece, non sono previsti costi di attivazione nel caso in cui il cliente mantenga la SIM attiva per 24 mesi (in caso contrario il cliente dovrà sostenere un costo di 20 euro). Infine, TIM International Senza Limiti ha un costo di attivazione di 23 euro, ridotti in promozione a 3 euro se il cliente TIM rimane tale per almeno 24 mesi.

