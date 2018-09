Offerte telefonia mobile settembre 2018: le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia per minuti e giga | Costi e dettagli

Offerte telefonia mobile Vodafone settembre 2018 – L’operatore rosso rilancia con tre offerte proposte in teleselling agli ex clienti. Le promozioni prevedono tutte un costo di attivazione di 6 euro se selezionati nella lista Winback di Vodafone più 5 euro per l’acquisto della nuova SIM e sono rivolte a specifici profili di clienti. Le offerte sono attive a partire dal 1° settembre.

Special Minuti 20 Gb ha un costo mensile di 15 euro ed è attivabile da chi proviene da qualsiasi operatore. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico internet in 4G.

Special Minuti 30 GB ha un costo di 7 euro al mese ed è attivabile da chi passa a Vodafone da Iliad, Tre Italia e dagli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, BT Enia Mobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, Digi Italy, Erg Mobile,1 Mobile, BT Italia full Mvno, Kena Mobile, Rabona Mobile, SimPiù Digitel Italia, NoiTel Mobile e Digi Mobile Full. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico internet in 4G

Anche chi proviene da Wind, CoopVoce e TIM potrà attivare questa offerta, ma in tal caso il costo del canone mensile sale a 10 euro.

Special Minuti 50 Gb ha un costo mensile di 15 euro ed è attivabile da chi proviene da Coop Voce, TIM e Wind. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni

50 Gb di traffico internet per navigare in 4G.

